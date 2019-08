Genemuiden onthult 'publieke geheimen’

De animo suggereert een museumpje in het hoekpand op Nijstad 6. Nu een drie huizen omvattend labyrint, begin vorige eeuw één van de eenkamerhuisjes waarin arm Genemuiden grossierde. Honderden telde het dijkstadje er: sobere bedoeninkjes met keukenblok, bedstee, mattenraam. Slapen, wonen en werken in één bedompt vertrek. Het exemplaar aan Nijstad was ook een stadsboerderijtje, mét koegang. De zwartbonten sjokten dwars door huis richting stal, de kortste route. ,,Het vee is weg, maar de doorgang hebben we zo gelaten", zegt Wil Harms. Haar overleden man Johan genoot van de belangstelling. Wat ooit een 'zielig huisje' was, is nu een bezienswaardigheid.

Het is een van de vele verrassingen voor wie in het kielzog van Gert-Jan Westhoff door Genemuiden stapt. Voor de historicus is het de sport om bij elke stadswandeling iets spannends uit de hoge hoed te toveren, wat soms Gaellemunigers zelfs niet wisten. Op onverwachte plekken. Niet met het hoofd in de nek, turend naar gevelstenen, maar op de grond. In het straatpatroon bijvoorbeeld, waar contouren zichtbaar zijn van meters dikke beren die ooit kasteel Het Blokhuis ondersteunden.

Gevangeniskelder

In het zo dikwijls belegerde, leeggeroofde, platgebrande en overstroomde stadje worden architectonische parels gekoesterd, ook minder bekende. De meeste eigenaren van die 'publieke geheimen' gooien de deuren gastvrij open. Zoals Foto Tuinman annex Reisbureau Travel XL; ook achter de zalmroze gevel van hun statige bedrijfspand aan de Langestraat 22 gaat nog een bijzonder element schuil. In dit voormalige stadhuis bevindt zich nog de gevangeniskelder.

Gajes dat de doodstraf verdiende kreeg die gewoon op straat in de vorm van onthoofding, galg en rad stonden buiten de stad en voor mindere vergrijpen kon je een nachtje (of twee) afkoelen in de krochten van dit pand. Waar ooit arme drommels hun vrijheid afwachtten, ligt nu een leuke voorraad reisfolders om bij weg te dromen.

Volledig scherm in het pand Langestraat 22 was vroeger het oude gemeentehuis gevestigd met in de kelder een gevangeniscel. © Pedro Sluiter Foto



Dat verderop in de dubbele woning op 116 en 118 het Heilige Geestgasthuis zat, is geen nieuws meer. Wél dat zich ondergronds nog een royale reinwaterkelder uit de Middeleeuwen bevindt. Compleet intact. ,,Pas in de jaren 80 bij toeval ontdekt door de bewoners’’, weet Westhoff. Die hebben er geen museum van gemaakt, maar alleen al de wetenschap voedt de fantasie.

Sierhekken