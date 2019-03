Genemuidenaren fel tegen sloop van hun woning

Bewoners van de Stuivenbergstraat en Mr. Steenbergenstraat hebben zich verenigd in een actiecomité. Dat keert zich tegen de plannen van Wetland Wonen, dat achttien woningen wil slopen. Het ongenoegen daarover is in een brief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Zwartewaterland, zo laat woordvoerder Robbie Fiat weten.

De sloop maakt deel uit van een veel omvangrijker plan van de woningcorporatie voor dat deel van Genemuiden, plaatselijk bekend als Binnenlanden-West, waar Wetland Wonen 144 huurwoningen heeft. De corporatie wil de wijk vernieuwen, met onder meer het energiezuinig maken van de huizen. Wetland Wonen presenteert het gehele plan zaterdag aan de huurders. Vooruitlopend daarop is onlangs apart gesproken met de bewoners van achttien te slopen woningen. Wetland Wonen wil op die plek seniorenhuisvesting realiseren.

Woordvoerder Robbie Fiat van het uit vier personen bestaande actiecomité zegt dat de bewoners zich niet neerleggen bij de sloop. ,,De boodschap tijdens de bijeenkomst op 20 februari kwam als een donderslag bij heldere hemel. Er werd verteld wat de wettelijke verhuisvergoeding zou bedragen en dat we door Wetland Wonen met ingang van 1 mei zouden worden geregistreerd als woningzoekenden. Om te zeggen dat we allemaal verbijsterd waren is nog licht uitgedrukt.’’ Volgens Fiat heeft Wetland Wonen in de week daarna afspraken gemaakt met de individuele bewoners. ,,Men kon aangeven waarnaar de voorkeur uitging; een andere woning in Genemuiden of een omringende plaats. Tijdelijk verhuizen met de mogelijkheid op min of meer dezelfde plaats terug te keren, van alles was bespreekbaar.’’

Vertrouwde adres

Maar de bewoners van de Stuivenbergstraat en Mr. Steenbergenstraat willen dat allemaal niet. ,,We willen blijven wonen op ons vertrouwde adres. Renovatie van de wijk is prima en verduurzaming van de woningen willen we graag. Maar vertrekken uit deze vertrouwde omgeving wil niemand. We zijn geen woningzoekenden en hebben er ook niet om gevraagd om dat te worden.’’

Daarom is het actiecomité opgericht. Dat wil de belangen behartigen van de bewoners en in gesprek met Wetland Wonen en gemeente Zwartewaterland. ,,Voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen’’, zegt Robbie Fiat. ,,We willen graag blijven meepraten over duurzame oplossingen voor onze wijk en staan echt niet onwelwillend tegenover een grote renovatie. Maar tegen sloop zullen we ons verzetten met alle middelen die ons ten dienste staan.’’