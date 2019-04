Genemuidenaren helpen elkaar

Projectleider Hermien van Helsdingen, voormalige locatiemanager van De Meente, zegt dat veel Genemuidenaren die hulp nodig hebben, al steun krijgen van familie, buren, vrienden of mensen die ze kennen van kerk of vereniging. ,,Zo’n sociaal netwerk helpt mensen door moeilijke periodes. Maar wat als je in de problemen raakt en bijna niemand kent? Dan kun je contact opnemen met Genemuiden Zorgt.’’

Het gaat daarbij om zogenoemde informele zorg. ,,Denk aan iemand die zijn been gebroken heeft en daardoor zijn kind niet naar school kan brengen. Of aan iemand die tijdelijk de ramen niet kan wassen of ondanks zijn ziekte graag naar een concert wil’’, geeft Van Helsdingen enkele voorbeelden.

Na een dergelijke melding zoekt de coördinator naar een passende oplossing binnen het netwerk van Genemuiden Zorgt. Dat is een Genemuidenaar die degene met de hulpvraag tijdelijk uit de brand helpt en zoekt, waar nodig, naar een structurele oplossing. Klaas Bakker van Stichting Welzijn De Meente wijst er nadrukkelijk op dat de hulp voor alle Genemuidenaren bedoeld is. ,,Dat is het bijzondere aan dit project. Genemuiden Zorgt is er voor de hele samenleving. Het voorkomt dat mensen tussen wal en schip raken. Ook kunnen we mantelzorgers ontlasten. En het is prachtig dat alle kerken meewerken of dit project ondersteunen’’, voegt mede-bestuurder Marco van Lente er aan toe.