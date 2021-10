Genemuider Ben T. vrijgelaten, werd eerder veroordeeld voor beschieten woning van zijn broer

Ook in Noord­west-Overijssel wordt weer aan de deur geklopt: steden maken zich op voor komst Sinter­klaas

19 oktober Organisatoren in Noordwest-Overijssel zijn positief gestemd over de planning van hun sinterklaasintochten. Hoe de goedheiligman precies ontvangen wordt, is nog niet overal bekend, maar er is blijdschap dat het kinderfeest waarschijnlijk doorgang kan vinden.