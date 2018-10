Genemuider ondernemers hopen nog altijd op bypass in weg bij Hasselt

Er werd een kijkje genomen bij de plek waar ze een bypass vanaf Genemuiden richting Zwolle hadden gewild, maar wat ondanks alle inspanningen en politiek druk niet is gelukt. ,,Zet hem maar vast in de agenda, want vroeg of laat gaat die er komen”, voorspelde voorzitter Berthran Selles. De ondernemerskring gaat het verkeer op de nieuwe rotonde nauwlettend in de gaten houden en komt in actie zodra de verkeersdoorstroming vanuit Genemuiden in het gedrang komt.