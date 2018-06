Genemuider scholieren zeulen met water

Opnieuw inbraak bij machinefa­briek in IJhorst

13:41 Voor de tweede keer in korte tijd is er ingebroken bij de machinefabriek van B&W Klaver in IJhorst. Nog geen maand geleden werd er voor 150.000 euro aan metaalbewerkingsgereedschap weggenomen. Afgelopen weekend was het weer raak bij het bedrijf.