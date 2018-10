Genemuider wijk Tag West over tien jaar volgebouwd

Zwartewa­ter­land onderzoekt bezorging ID-bewijs aan huis

12:16 Het is voor inwoners van de gemeente Zwartewaterland in de toekomst wellicht mogelijk om een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs thuis te laten bezorgen. Wethouder Maarten Slingerland (SGP) wil dit voorstel van VVD-fractievoorzitter John Smits onderzoeken.