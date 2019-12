Gerrit Jan Kok nieuwe waarnemend burgemeester Staphorst

Vogels en andere dieren profiteren van overjarig riet in De Wieden

12:01 Verschillende vogelsoorten en andere dieren profiteren volop van het overjarige riet dat aanwezig is in natuurgebied De Wieden. Het is riet dat niet jaarlijks wordt gemaaid, maar wel om de paar jaar om verlanding te voorkomen. Terreineigenaar Natuurmonumenten is daar nu volop mee bezig. Maaien van deze stukken moet voor 15 maart zijn afgerond, want dat is voor veel vogelsoorten het officiële begin van het broedseizoen.