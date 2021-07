Gertjan van De Groene Lantaarn in Staphorst is één van de grootste kokstalenten van Nederland

Brandstich­ter werkt naar verlof toe, maar komt niet meer in IJhorst

13 juli Twee jaar geleden zag het er nog somber uit voor Jeroen V. die is veroordeeld voor een reeks van branden in vakantiehuisjes in en om IJhorst. Zijn tbs-behandeling leek toen nog jaren te gaan duren. Maar het tij lijkt gekeerd, bleek vandaag bij de nieuwe verlengingszitting voor de rechtbank in Zwolle. Weliswaar legde de rechtbank hem direct na de zitting nog eens twee jaar verlenging op, maar er wordt al stapje voor stapje toegewerkt naar het einde van de maatregel.