Geruchten over aanleg nieuwe weg in Giethoorn ontzenuwt

Omgevingsregisseur Bert Kleen, die betrokken is bij allerlei plannen voor Giethoorn, ontkent de geruchten over een nieuwe weg stellig. Die doken op in Giethoorn naar aanleiding van een bijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de veelbesproken loswal. ,,Nadat al eerder gesprekken aan de keukentafel zijn gevoerd met de directe omwonenden, hebben we nu een bijeenkomst gehouden waar vijftien tot twintig gebruikers van de loswal bij aanwezig waren. Met een nieuw bestemmingsplan willen we het laden en lossen aan de Kerkweg formaliseren. De gemeente heeft de molen gekocht en haalt de woonbestemming eraf, waardoor een belangrijk struikelblok is weggenomen’’, zegt Kleen. ,,Maar er is niet gesproken over een nieuwe weg.’’ Dat die er in de toekomst ooit zou kunnen komen, ontkent hij niet.