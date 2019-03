‘Geruchten over het stoppen van Wielerspektakel Steenwijk zijn onjuist’

Vice-voorzitter Meine Seinen van het organiserende comité ontzenuwt berichten dat het gedaan is met de wielerkoers. ,,Er gaan de laatste tijd wat geruchten door het stadje dat we ermee stoppen, maar niets is minder waar.’’ Seinen geeft aan dat de bestuurders afgelopen week voor het eerst bijeen geweest om te praten over het evenement. Daarbij is ook de datum vastgesteld. ,,Het wielerfeest wordt andermaal gehouden op een dinsdag, en wel dinsdag 6 augustus.’’

Vorig jaar was er naast de koers voor professionals ook een prominentenrace achter derny’s. ,,Wat we dit jaar precies gaan doen weten we nog niet. Uiteraard zal een koers voor profs de hoofdmoot vormen. Het is nog even afwachten of er een dames- of amateurwedstrijd bij komt.’’