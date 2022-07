Geschiedenis staat centraal tijdens drie feestweekeinden in ‘Weldadig Willemsoord’

Willemsoord heeft in tegenstelling tot Frederiksoord en Wilhelminaoord niet van Unesco de werelderfgoedstatus gekregen. Is dat geen domper op de feestvreugde?

,,Welnee, hier in het dorp is daar nuchter op gereageerd. Het zij zo. We begrijpen die beslissing wel. Het heeft vooral een logistieke reden, want dwars door Willemsoord loopt de A32. En in 1920 al heeft de Maatschappij van Weldadigheid Willemsoord verkocht vanwege geldgebrek. Veel woningbezitters verbouwden toen hun woning, waardoor de historisch waarde afnam. We voelen ons niet achtergesteld, maar proberen juist een graantje mee te pikken. We krijgen daar veel hulp bij van beleidsmedewerker Marja van den Broek van de gemeente. Het is zelfs zo dat ik van mensen uit Frederiksoord gehoord heb dat ze jaloers zijn op Willemsoord.”