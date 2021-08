Gesloten school in Steenwijkerwold krijgt razendsnel nieuwe invulling: ‘Heel blij mee’

met video Brandbom oorzaak verwoesten­de brand De Blauwe Hand in Wanneper­veen

24 augustus De enorme brand die in juni Gasterij de Blauwe Hand in Wanneperveen in de as legde, is veroorzaakt door een brandbom. Dat bevestigt de politie. De politie sprak eerder al het vermoeden van brandstichting uit. Daders zijn nog niet gepakt, vanavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.