Gevaar door waaghalzen op brug in Hasselt, maar gemeente kan ‘niet zoveel’ doen

Levensgevaarlijk. Daar is (bijna) iedereen het wel over eens. Maar de gemeente Zwartewaterland kan zelf niets doen om te voorkomen dat mensen de brug over het Zwarte Water beklimmen, zoals afgelopen weekeinde gebeurde. ,,Dat is een zaak van de provincie Overijssel’’, zegt burgemeester Eddy Bilder.

De burgemeester zei dit in antwoord op vragen van CDA-fractievoorzitter Margreet Bosma. Zij stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van een foto, waarop te zien is dat drie waaghalzen over de ruim dertien meter hoge boog lopen. Daniela ten Berge maakte zaterdagavond bij zonsondergang een fraaie foto van de brug over het Zwarte Water en plaatste die op haar Facebookpagina. Hoewel je scherp moet kijken is op de foto te zien dat drie mensen bovenop de brug staan. Op sociale media leidde het tot verontwaardigde reacties.

Volledig scherm Wie goed kijkt, ziet links de drie op de boog van de brug. © Daniela ten Berge

‘Verontrustend’

Ook CDA-raadslid Bosma schrik bij het zien van de foto omdat het volgens haar levensgevaarlijk is om over de bogen van de brug te lopen. Een val zal ongetwijfeld een fatale afloop hebben. Burgemeester Bilder is het volledig eens met Bosma dat het bruglopen levensgevaarlijk is. ,,Een verontrustende situatie’’, is zijn mening over het voorval van afgelopen weekeinde. Maar de gemeente kan er niet zoveel aan doen. ,,De brug is eigendom van de provincie Overijssel. Niet wij maar de provincie zal dus maatregelen moeten nemen.’’

De burgemeester zegt dat de gemeente bij de provincie heeft gemeld wat zich afgelopen weekeinde heeft voorgedaan op de brug. Hij sprak de hoop uit dat in september duidelijk is of en wat de provincie er aan kan doen. Bilder zegt te hopen dit een incident was en dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en het nalaten om over de boog van de Zwarte Waterbrug te lopen.

Margreet Bosma is van mening dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om de toegang tot de bogen af te sluiten met hekjes. Dat is volgens haar ook gedaan bij de spoorbrug over de IJssel bij Zwolle. Net na de opening in 2011 reed een stuntfietser over de roze bogen, in 2014 liepen twee knapen er over.

Zutphen

Deze week nog werd eenzelfde tafereel vastgelegd in Zutphen. Daar liep maandagavond iemand over de boog van de spoorbrug over IJssel. Spoorbeheerder ProRail heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de man, die op onderstaande foto te zien is.