Gevaarlijk kruispunt bij De Klosse aangepakt met behulp van provinciaal geld

De maximumsnelheid op de kruising bij De Klosse tussen de Gasthuisdijk, De Bramen en de Klosseweg in Wanneperveen is vorig jaar april al als tijdelijke maatregel verlaagd naar 30 kilometer per uur. Want op het kruispunt gebeuren regelmatig ongelukken. Uit cijfers van de gemeente en de politie bleek het te gaan om achttien ongelukken, waarbij zeven keer iemand gewond raakte, in elf jaar tijd (van 2008 tot 2019). In mei 2019 overleed een fietser later aan de gevolgen van een ongeval op die plek.