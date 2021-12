Gevel van RSG Tromp Meesters in Steenwijk dreigt in te storten: muur helt naar voren

UpdateDe middelbare school RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat in Steenwijk is ontruimd vanwege instortingsgevaar van één van de gevels. Er zijn dranghekken rondom de school geplaatst en de straat is afgezet door de politie.