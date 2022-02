Gewonde bij botsing op kruising in Meppel

Voor een bruiloft ontstond vijftig jaar geleden het volkslied van Rouveen

Het is vandaag op de kop af een halve eeuw geleden dat de tekst werd geschreven van wat later het volkslied van Rouveen is geworden. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. In het hart van het dorp, op het Kerkplein, zijn in alle vroegte bouwhekken geplaatst met daarop bevestigd banners met het refrein.

2 februari