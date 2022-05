Gewonde na melding van steekincident in Meppel, politie pakt man op bij een woning

MET VIDEODe politie heeft gisteravond een man opgepakt in een woning aan de Piet Heinstraat in Meppel. Dat gebeurde nadat er rond kwart over elf een melding was binnengekomen van een steekincident. Of er daadwerkelijk is gestoken, is nog niet bekend, wel is er een persoon gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.