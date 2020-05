Gezellig kletsen kan weer voor bewoners Berghorst in Staphorst

video | update Grote stalbrand slaat over naar rietgedek­te boerderij in Kamperzee­dijk: ‘Niet meer te redden’

10:30 Bij een rietgedekte boerderij in Kamperzeedijk (N760) is vlak voor middernacht een grote stalbrand uitgebroken. Het vuur sloeg vervolgens over op de woning. Het huis ging geheel verloren in de vlammen. Vee uit de stal kon tijdig gered worden.