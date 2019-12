Gezocht: bestuursleden voor Oranjevereniging in Hasselt

Zwartewa­ter­land luidt noodklok over N334: ‘Het heeft lang genoeg geduurd’

29 december De voltallige gemeenteraad van Zwartewaterland luidt de noodklok over de N334. Er moet nu iets gebeuren aan de provinciale weg, die Zwartsluis doormidden snijdt. Volgens de partijen levert het levensgevaarlijke situaties op, schrijven ze in een brief naar de provincie. De provincie hoort al jaren alles 'welwillend’ aan, maar ondanks de vele pogingen zijn er nog steeds geen stappen ondernomen vinden de fractievoorzitters. ‘Het heeft lang genoeg geduurd, het is tijd voor actie.’