Gido uit Giethoorn maakt film over zijn transitie van meisje naar jongen

Gido Krom (19) uit Giethoorn was een meisje. Over zijn transitie naar jongen maakte hij zelf een documentaire. Woensdagavond is de première van de documentaire, die gaat over zijn transitie van meisje naar jongen, in theater De Meenthe in Steenwijk.