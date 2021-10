Gieters Belang boos om gang van zaken rondom vaarbeleid: ‘Moeten voorbereid zijn op 1,5 miljoen toeristen’

Gieters Belang voelt zich gepasseerd door gemeente Steenwij­ker­land bij onderzoek naar weg door polder

17 september ’t Gieters Belang is niet te spreken over de gang van zaken rondom een nieuwe rondweg door de polder in Giethoorn en een parkeerplaats. De belangenclub voelt zich gepasseerd nu de gemeente de mogelijkheden voor de weg heeft onderzocht, terwijl was afgesproken dat de twee partijen samen op zouden trekken voor de invulling van de polder. Volgens de gemeente ligt nog niks vast.