Gieters Belang niet tevreden met antwoorden gemeente over vaarbeleid

De drukte op het water in Giethoorn leidt al de hele zomer tot discussies over de handhaving. De gemeente gaf vorige week aan te blijven handhaven . ,,De gemeente doet alsof er al de hele zomer gehandhaafd is, maar dat is niet zo”, stelt Evert van Dijk van ‘t Gieters Belang.

Reden voor 't Gieters Belang om een brief te sturen naar de gemeente Steenwijkerland, waarin de vereniging voor dorpsbelangen in Giethoorn het een en ander recht wil zetten. ,,De wethouder heeft bij ons in een gesprek op 15 juli aangegeven, dat er niet gehandhaafd kon worden op bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld de niet vergunde sloepen. In de laatste communicatie, zei de gemeente dat ze blijven handhaven, zoals ze de hele zomer al deden. Dat klopt dus niet”, verklaart Van Dijk. Eerder kwam 't Gieters Belang al in opstand, omdat de vereniging vond dat er per direct gehandhaafd moest worden.

Cijfers

Ook wil Gieters Belang graag cijfers ontvangen van de hoeveelheid overtredingen en hoeveel er gehandhaafd is. ,,Dan kunnen we op basis daarvan ook bepalen wat er nodig is om alles het komende jaar goed te laten verlopen.”