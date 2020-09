Gieters Belang peilt mening inwoners over omstreden vaarbeleid Giethoorn: meer tijd nodig

Corona verhindert klimmen en klauteren: afgelas­ting survival­run in Vollenhove

9 september De survivalrun Veno in the Wetlands, gepland op zaterdag 14 november, gaat niet door. ,,We willen niet het risico lopen dat ons evenement de oorzaak is van een uitbraak van het coronavirus”, zegt stichtingsvoorzitter Frank Jansen. Bovendien is het volgens hem niet mogelijk om het evenement binnen de huidige maatregelen op een verantwoorde manier te houden.