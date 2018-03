Gieterse koeien vrijwel ongedeerd uit gierput

Alleen wat schaafwondjes, meer hebben de vijftien koeien van René Bakker uit Giethoorn niet overgehouden aan hun onfortuinlijke val in de gierput. ,,We zijn hartstikke blij dat ze er nog zijn."

Het zou tot middernacht duren voor alle koeien met onmisbare hulp van buren en brandweer uit hun benarde positie waren bevrijd. Met zoals het nu lijkt een enkel schaafwondje, Bakker knijpt zijn handen dicht dat het zo is afgelopen.

Lees ook Zwaveldamp bemoeilijkt redding koeien in Giethoorn Lees meer

Hij was donderdagmiddag bezig met mest mixen in de gierput onder de ligboxen. In de mixgang, die de verschillende gedeeltes in de put met elkaar verbindt, is volgens Bakker een blokkade ontstaan. Hierdoor is zoveel druk in een deel van de gierput met dichte betonvloer ontstaan, dat een muur bezweek. En op die muur rustten de looproosters waar de koeien op stonden.

Hij heeft het niet zien gebeuren, maar was wel in de stal toen de vijftien koeien samen met het puin van de roosters naar beneden de gierput in stuiterden. ,,Op het moment dat het gebeurde was de put voor driekwart vol. Dat heeft de val behoorlijk gebroken." Bakker heeft meteen de brandweer en buren gebeld.

Tijdrovende klus

De vijftien melkkoeien uit de put halen, is uiteindelijk een tijdrovende klus geweest. ,,Het is donderdagmiddag om 15.00 uur gebeurd. De brandweer was 's nachts om half 2 weg en ik lag om kwart over 3 op bed", zegt Bakker.

Het moeilijkste was volgens hem om de beesten een halster om te doen. ,,Ten eerste zijn ze dat niet gewend, ten tweede waren het bijzondere omstandigheden." Met balken, pallets en daarop rubber matten is vanuit de gierput een soort oprit gemaakt, waarover de koeien aan een lang touw en een brandweerslang achter de kont langs op het droge zijn getrokken.

Angstig

De bevrijdde koeien heeft Bakker in het weitje naast de stal gezet. ,,Ze zijn angstig, ze zijn koud. Ik heb de slachtoffers donderdagavond niet meer gemolken." 's Nachts heeft hij het gat boven de gierput eerst nog gebarricadeerd met een dubbele rij hekken.