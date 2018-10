Gieterse Tiny Bijl kandidaat-wethouder Steenwijkerland

De partij meldt dat het bij het zoeken van een opvolger voor Oene Akkerman ‘niet over één nacht ijs is gegaan’. Zo zijn de leden geraadpleegd tijdens een extra algemene ledenvergadering en is gekeken naar landelijke richtlijnen voor competenties waar wethouders over moeten beschikken. ,,Met de voordracht van Tiny Bijl heeft BGL een lokale, betrokken en communicatief sterke kandidaat in huis die de standpunten van BGL als geen ander kan verwoorden. Ze is bekend met de politiek in Steenwijkerland, beschikt over een groot lokaal netwerk en onderschrijft het huidige coalitieakkoord", aldus BGL.