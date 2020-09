Giethoorn? Als het aan deze visser ligt komen toeristen straks naar hém: 'Hoef er niet aan te verdienen’

Privéfeest­je in Genemuiden zorgt voor besmetting­spiek Zwartewa­ter­land: ‘Aantallen gaan toenemen’

22 september De recente coronapiek in de gemeente Zwartewaterland is deels terug te voeren op een bijeenkomst in de privésfeer in Genemuiden. Dat heeft de gemeente maandagavond bekendgemaakt. ,,We hebben het weer binnen de poort’’, zegt een bezorgde burgemeester Eddy Bilder.