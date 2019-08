Giethoorn eert ‘meester Henkel’ met een plein

In 1957 werd Henk Henkel aangesteld als bovenmeester van de Zuiderschool en door de uitbreiding werd hij later directeur. ,,Een functie waaraan hij moest wennen. Als echt mensenmens stond hij veel liever voor de klas en op zijn geliefde schoolplein, tussen de kinderen’’, weet voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang uit gesprekken met echtgenote Willy en de vijf kinderen. ,,Want toen de straatnaamgeving bij ons ter sprake werd gebracht kwam hebben wij die natuurlijk eerst geraadpleegd. Gelukkig waren ze vereerd en trots dat we dit voor hun man en vader wilden doen.’’

Initiatief

De belangenvereniging heeft het officiële traject in gang gezet, maar het initiatief komt van Ina de Jonge. En dat is volgens Van Dijk best een bijzonder verhaal. ,,Zij heeft in 2005 in Gieters Ni’js onder een pseudoniem een stuk geschreven over de onvrede over de straatnaamgeving van nieuwe straten in Giethoorn Noord.’’