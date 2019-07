Giethoorn in de hoofdrol in nieuw NTR-programma Het Verborgen Verleden van Nederland

,,In het Verborgen verleden van Nederland gaat Waldemar Torenstra op zoek naar de geschiedenis van iconische plaatsen en ontdekt zo de geschiedenis van ons allemaal", meldt NTR-woordvoerder René Takken. Torenstra is met Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, op pad gegaan waarbij onder meer de thema's de watersnoodramp van 1825, Giethoorn en het verdronken dorp Beulake aan bod zijn gekomen. ‘Een heerlijke middag', meldt zij op twitter.

Afstammeling van Willem van Oranje

Het nieuwe tv-programma lijkt een vervolg te zijn op een andere NTR-serie, Verborgen Verleden, waarbij de verborgen geschiedenis van bekende Nederlanders werd uitgeplozen via historische archieven en stamboom-checks. Ook Waldemar Torenstra was daar in 2013 al eens hoofdpersoon in, wat leidde tot opzienbarende ontdekkingen. Medewerkers van het programma trokken de stamboom van de acteur na en ontdekten dat diens grootmoeder van adel is. Zijn overgrootvader blijkt opperkamerheer van koningin Wilhelmina te zijn geweest. En volgens de programma-makers is Torenstra zelfs een rechtstreekse afstammeling van Willem van Oranje, de zogenaamde Vader des Vaderlands.