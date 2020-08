Giethoorn is dé motor van het toerisme

Met ruim 30 miljoen euro aan bestedingen is Giethoorn de motor van het toerisme in de gemeente Steenwijkerland.

Circa 36 procent van de werkgelegenheid in Giethoorn is toeristisch van aard. Dat blijkt uit het Dashboard Impact Toerisme dat ZKA Leisure Consultants in nauwe samenwerking met de gemeente heeft ontwikkeld. Het rapport geeft inzicht in de impact van toerisme op de economie, samenleving en omgeving.

Jaarlijks wordt 74 miljoen euro omgezet in de toeristische sector van Steenwijkerland, waarvan dus 30 miljoen in Giethoorn. Ongeveer 14 procent van de bevolking verdient een boterham in deze sector. Toerisme is daarmee qua werkgelegenheid de vierde sector in de gemeente. ,,De vrijetijdseconomie is heel belangrijk voor Steenwijkerland, maar veel cijfermatige onderbouwing was er tot nu toe niet. Het Dashboard Impact Toerisme geeft deze onderbouwing wel’’, aldus Harmsma.

Spreiding

,,De resultaten bevestigen dat we in Steenwijkerland zowel aantrekkelijk zijn voor de bezoeker als voor ondernemers uit de recreatie en toerismesector. Op basis van de aanbevelingen en onze eigen visie op recreatie en toerisme gaan we de komende jaren toeristen verleiden om ook naar de minder bekende, maar prachtige, plekken in ons gebied te reizen. Want de spreiding kan beter, zo leert het rapport ons.’’