‘Giethoorn is geen theater en wij geen acteurs’

Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 wetboek van strafrecht. Een beetje inwoner van het toeristische hart, heeft dat verbod inmiddels aan zijn hek gespijkerd.

Daar zit geen woord Spaans bij, maar ook geen woord Chinees, Japans of Koreaans. En met name de Aziaten denken soms dat Giethoorn een openluchttheater is. De huizen van de bewoners bedoeld als musea, waar ze in en uit kunnen lopen. Het bontste verhaal: een inwoner was in haar keuken boontjes aan het doppen, toen er ineens drie Chinezen kwamen binnenlopen en het tafereel begonnen te fotograferen.

Chinezen

De afgelopen jaren is het waterdorpje overspoeld met bezoekers. Chinese vastgoedbeleggers proberen zelfs voet aan de grond te krijgen in Giethoorn. Ze kopen panden op om toeristen in onder te brengen. Chinezen zijn overigens allang niet meer de enige Aziaten die van Giethoorn houden. Dat blijkt wel op deze eerste zaterdag van oktober. Een dag waarop Bert Kleen – een ambtenaar speciaal aangesteld om het toeristenprobleem op te lossen – zijn plan presenteert.

Als de dorpsraad, ondernemers en de politiek in restaurant De Grachthof vertellen hoe ze de uitwassen van het toerisme willen beperken, lopen er ineens twintig vrolijke dames uit Maleisië binnen. Yatimah is een van hen: ,,We saw Kiethoorn on a leaflet (folder, red.). We love it.’’

De vrouwen zijn welkom, stellen de partijen, zoals iedere toerist welkom is. Zowel Erik Boer (voorzitter ondernemersvereniging GO) als Evert van Dijk (voorzitter dorpsraad) noemen geen getallen waarbij het aantal bezoekers ondraaglijk wordt voor Giethoorn. Het is ook niet mogelijk, geven de voorzitters aan, omdat simpelweg nooit is geteld hoeveel toeristen er komen op jaarbasis. Ja, er werden schattingen gedaan. Van Dijk: ,,Maar die lopen uiteen van honderdduizenden tot 2 miljoen. Wat moet je daarmee?’’

Gillend gek

Als je bewoners vraagt: willen jullie meer of minder toeristen? Dan zeggen twee inwoners die in epicentrum van het toeristische gebied wonen: minder, minder, minder. Ze vertellen gillend gek te worden. Die dorpsbewoners, levend tegenover Vakantiepark Giethoorn, willen anoniem blijven. ,,Ik heb het weleens vaker geroepen. Maar dan vallen alle ondernemers over je heen, want die willen zeker niet minder. Ondertussen is mijn privacy naar de knoppen.’’ Ondernemer Boer, stratenmaker en tuinman, reageert schouderophalend: ,,Het grote deel van Giethoorn vindt de drukte juist wel aardig en leuk.’’ Maar heeft vooral hij er ook geen belang bij, om te stellen dat de meeste inwoners de drukte op prijs stellen? De ondernemers halen extra omzet uit het toerisme. Boer ontkent dat niet. ,,Ach, dit is een discussie die bij elke toeristische trekpleister ontstaat. Maar al zouden wij als verenigingen keihard roepen dat Giethoorn te druk is, dan heeft dat nog weinig invloed. De gemiddelde bezoeker die komt. Of Giethoorn door ons nou druk wordt genoemd of niet.’’

Van Dijk, ondersteunt als dorpsraadvoorzitter de woorden van Boer: ,,Wij als dorpsraad pleiten bovendien ook niet voor minder toeristen. Giethoorn is geen Venetië of Amsterdam, waar de rem op het aantal moet.’’

Gedrag

Hoe zorgen we ervoor dat het omvangrijke bezoek – dat hoe dan ook komt – zich goed gedraagt, is vandaag daarom meer de vraag. Zowel de dorpsraad als de ondernemersvereniging stuurde een brandbrief met kopzorgen daarover naar de gemeente Steenwijkerland. Boodschap: gemeente grijp in! De auto parkeren is inmiddels een crime voor locals, als goed weer toeristen lokt. Op zulke dagen gaan er bovendien allemaal mensen dobberen in de kleine grachten van Giethoorn, die voor het eerst een bootje zien. Gevolg: opstoppingen. Het verrijkte de Nederlandse taal met het woord filevaren.

Werkgroepen

Vier werkgroepen, samengesteld uit inwoners, moeten nu oplossingen voor de problemen aandragen bij de gemeente. De ene groep gaat het parkeerprobleem oplossen, de ander de vaardrukte, een derde de mogelijke overlast van overnachtende toeristen, een laatste de rotzooi in de openbare ruimte.

Van Dijk: ,,Er moeten regels komen – die goed naar bezoekers moeten worden gecommuniceerd – om de overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld die van Aziatische bezoekers die niet hebben gehoord dat Giethoorn dus géén nationaal park is.’’

Maar hoe vertel je die bezoekers dat? Ondernemersvoorzitter Boer: ,,Dat moet de werkgroep beslissen. Maar misschien zijn folders in hun taal dan niet eens een slecht idee. Ze krijgen nu soms enkel informatie van reisleiders. Ik heb verhalen gehoord dat die mensen wordt ingefluisterd dat Giethoorn een openluchtmuseum is en dat wij, de bewoners, acteurs zijn. Nou, een acteur ben ik niet hoor.’’