Giethoorn merkt weinig van afname Chinese toeristen

Aantal drugslabs in oosten verdubbeld: ‘Een ongelofe­lijk lucratieve handel’

6:01 Het aantal opgerolde productielocaties voor synthetische drugs in Oost-Nederland is verdubbeld. In 2018 werden door de politie in het oosten 18 productielocaties opgerold en ontmanteld. Dat blijkt uit cijfers die deze krant bij de politie heeft opgevraagd.