Giethoorn moet nu Arabieren en Aziaten warmhouden voor bezoek: ‘We maken video’s die in China worden uitgezonden’

Deze vrouwen komen bij coronapa­tiën­ten achter de voordeur: ‘Het is soms schrikken’

6 november Ja, het was even slikken toen ze ervoor gevraagd werd, bekent ze. Elke dag over de vloer bij mensen die besmet zijn met corona. Inmiddels is Fieneke Switters (52) over haar aarzelingen heen en draait ze als verzorgende IG mee op de speciale coronaroute van zorgorganisatie Icare in ’t Harde en omgeving. ,,Als ik ingepakt binnenkom vraag ik eerst: herkent u me nog?’’