Giethoorn negeert oproep om niet te gaan varen, nu dreigt met Pasen een totaalverbod

VIDEO De rekjes met condolean­ce­kaar­ten zijn leeg in Hasselt, maar afscheid nemen van alle coronado­den is onmogelijk

10:57 In de Overijsselse brandhaard Hasselt slaat, net als in Heerde, het coronavirus keihard om zich heen. Iedereen kent wel een zieke of overledene; het zijn er inmiddels tegen de vijftien. Het verdriet is er groot, de saamhorigheid ook.