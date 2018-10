Giethoorn: polder groen houden of weg aanleggen en huizen bouwen

Moet het gebied tussen De Deukten en de ds. T.O. Hylkemaweg groen blijven, of kunnen er in de toekomst allerlei plannen voor bebouwing en wegen worden gemaakt. Dat is de vraag die ‘t Gieters Belang in een enquête over wat ze noemt de 'Gieterse polder' voorlegt aan de inwoners.

De vraag is in het waterdorp actueel geworden nu de gemeente Steenwijkerland onlangs een boerderij aan De Deukten en de omliggende 22 hectare grasland gekocht. ,,Een strategische aankoop om de wensen in het bidbook Land van Weerribben en Wieden mogelijk te maken", zei de inmiddels opgestapte wethouder Oene Akkerman enkele weken geleden. ,,Er was een belegger in beeld. Als wij de boerderij en gronden niet kopen, dan kan die belegger de verbindingsweg die wij daar voor ogen hebben heel erg belemmeren."

't Gieters Belang is volgens voorzitter Evert van Dijk blij met de aankoop, maar hoopt dat de gemeente bij de ontwikkeling rekening houdt met het dorpsplan. ,,Deze boerderij heeft in het verleden letterlijk in de weg gestaan van diverse plannen. Nu zijn er talloze nieuwe mogelijkheden en als ’t Gieters Belang gaan we ons hard maken voor de beste invulling.” Onder meer de discussie over de plek voor de nieuwe fusieschool is met het beschikbaar komen van de grond opgerakeld, al wijst onderwijsorganisatie Op Kop dat radicaal van de hand, zoals maandag in deze krant stond.

Weg

Maar ’t Gieters Belang ziet meer mogelijkheden, zoals de aanleg van een weg dwars door het gebied, vanaf De Deukten naar de ds. T.O. Hylkemaweg, de toeristenboulevard van Giethoorn. ,,Die zal de Kerkweg ontlasten en het noordelijk en zuidelijk deel van Giethoorn met elkaar verbinden”, aldus de belangenvereniging. Bijkomend voordeel van een nieuwe weg is, zo schetst ’t Gieters Belang, dat diverse percelen aan de Kerkweg en wellicht ook een deel van het Binnenpad dan aan de westkant kunnen worden ontsloten. Ook een optie is een extra parkeergelegenheid voor bewoners en toeristen. De vereniging vraagt de inwoners of ze voor- of tegenstander zijn van een nieuwe weg.

Hetzelfde geldt voor mogelijke woningbouw en recreatie in het gebied. Invullers van het onderzoek kunnen aangeven of op die plek nieuwe recreatiebedrijven wel of niet welkom zijn. En mocht recreatie een optie zijn, dan wil ’t Gieters Belang weten of dat kleinschalige moet zijn met alleen dagrecreatie voorzieningen, of dat grootschalige recreatie, zoals een attractiepark, ook een optie is.