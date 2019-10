Giethoorn wil Venetië achterna

videoHet aantal boten van metaal en kunststof op de wateren in Giethoorn moet drastisch worden teruggedrongen. ,,Ze vallen volledig uit de toon bij de mooie authentieke bruggetjes en huizen’’, stelt Albert Jan Maat van het Platform voor Duurzame Ondernemers Weerribben-Wieden. In een brief roept Maat de gemeente Steenwijkerland op de in de maak zijnde nieuwe vaarverordening aan te grijpen als stimulans voor de houten Gieterse punter.

In het verhuurbeleid dienen de houten punters weer een voorname plaats krijgen en zo bijdragen aan een kwaliteitsimpuls van het toerisme. Albert Jan Maat: ,,De vernieuwde vaarverordening is hét instrument om dat te realiseren.’’ In vijf jaar tijd zouden minimaal 40 houten punters de plaats in moeten nemen van verhuurbootjes van andere materialen. ,,Het uiteindelijk doel is dat de Gieterse verhuurvloot op termijn voor de helft bestaat uit houten punters’’, kijkt Maat wat verder vooruit.

De voormalig Europarlementariër en LTO-voorman houdt zijn pleidooi namens de twee punterwerven in het waterdorp (Schreur en Wildeboer), vijf zeilverenigingen en organisatoren van evenementen met zeilpunters en ’t Gieters Belang. ,,Steeds meer toeristen weten Giethoorn te vinden om te genieten van het waterdorp, waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Totdat de blik op de dorpgracht valt. Een enorme vloot van kunststof- en metalen bootjes botst en laveert door de dorpsgracht. Het gevolg is dat geen houten punterbezitter zich nog waagt in deze wildwest van onervaren bootjeskapiteins’’, stelt Albert Jan Maat.

,,En dat terwijl houten punters een belangrijke pijler zijn van de roem en pracht van Giethoorn.’’ Jeroen Schreur van de gelijknamige punterwerf beaamt dat. Maar ziet tegelijkertijd het aantal opdrachten afnemen. Werden er ooit tien per jaar gebouwd, nu is dat er hooguit eentje. ,,We hebben net de kiel gelegd voor een nieuwe Gieterse punter’’, zegt Jeroen Schreur, de elfde generatie punterbouwers. ,,Maar het zou zo maar de laatste kunnen zijn, want de opdrachten zijn schaars.’’

Punterbouwer Jeroen Schreur in de werkplaats, net begonnen aan de bouw van een nieuwe houten punter.

Venetië

Het platform en de bedrijven en verenigingen die de brief aan college en gemeenteraad ondertekenden zijn van mening dat het tijd is dat de authentieke houten punters de grachten in Giethoorn hun allure en aantrekkingskracht teruggeven, waardoor het mooie plaatje dat veel toeristen bekoort in ere wordt hersteld. ,,Venetië ging Steenwijkerland voor. Daar is rigoureus alle plastic uit de kanalen verbannen en werd weer ruim baan gegeven aan de authentieke gondels.’’ Maat weet wel meer voorbeelden. Volgens hem gebruikt het Noord-Duitse kunstenaarsdorp Worpswedde voor rondvaartboten alleen nog authentieke turfkahnen.

Giethoorn moet volgen, zo stellen de betrokken ondernemers en (belangen)verengingen. En volgens hen is juist nu de tijd rijp om een grote stap in de goede richting te zetten. Immers, de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland hebben in de Regiodeal voor de Kop van Overijssel meegenomen de aanbevelingen om authentieke ambachtelijke ondernemers en beroepen, zoals rietsnijders, vissers en punterbouwers, te beschermen en te steunen. Daar is ongeveer een miljoen euro voor beschikbaar via de Regiodeal.

Om verhuurders mee te krijgen, wordt voorgesteld om het beschikbare budget uit de Regiodeal aan te wenden voor een compensatieregeling. Daarmee kan het prijsverschil tussen de duurdere houten punters en boten van andere materialen deels worden gecompenseerd. Een andere manier om het aantrekkelijk te maken zijn onderhouds- en leasecontracten tussen de verhuurders en scheepswerven.