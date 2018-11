Giethoorn wil verbindingsweg tussen Noord en Zuid

Die verbindingsweg behoort ineens tot de mogelijkheden nu de gemeente Steenwijkerland een boerderij en een flink aantal hectares grond heeft aangekocht. ,,Deze boerderij heeft in het verleden letterlijk in de weg gestaan voor diverse plannen. Nu zijn er talloze nieuwe mogelijkheden”, geeft voorzitter Evert van Dijk van de belangenvereniging aan. ’t Gieters Belang heeft daarom de mening van de inwoners van het waterdorp gevraagd. Een weg door de polder is één van de mogelijkheden, die in 2012 al voor het eerst werd genoemd.

Meerderheid

Nu de Gieterse bevolking zes jaar later opnieuw is gevraagd om een mening, blijkt dat er nog altijd een meerderheid voor is. Door 66 procent van de mensen die heeft meegedaan aan het onderzoek is er positief op gereageerd. ,,Dat is best veel”, zegt Van Dijk.

Voor ’t Gieters Belang in ieder geval voldoende om deze week in een overleg met de wethouders Scheringa en Harmsma een pleidooi te houden voor de weg. Ook al zegt 18 procent van de deelnemers aan de enquête dat de polder leeg moet blijven en nog eens 11 procent geen verandering wil. Zij voeren aan dat de weg eigenlijk helemaal geen verbinding vormt tussen Noord en Zuid en afbreuk doet aan het karakter van Giethoorn.

Van Dijk ziet vooral voordelen. Naast de verbindende factor, kunnen diverse percelen aan de Kerkweg en wellicht ook een deel van het Binnenpad ontsloten worden en ontstaat wellicht de mogelijkheid om extra parkeergelegenheid voor bewoners en toeristen aan te leggen.