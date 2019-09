Giethoorn zwemt 26.000 euro bij elkaar

De tweede editie van Giethoorn Swim to Fight Cancer heeft zaterdag ruim 26.000 euro opgebracht. Dat is 8.000 euro meer dan vorig jaar. Daar is bestuurslid Ilse Boers bijzonder mee in haar nopjes: ,,Een fantastisch resultaat.”

Het bedrag kan nog hoger worden. Boers: ,,Er moet nog geteld worden wat er in de donatiebussen gedeponeerd is. Die stonden zaterdag door heel Giethoorn verspreid”.

Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek door KWF. Ruim 50 “gesponsorde” deelnemers doken zaterdag bij De Witte Hoeve het water in voor een twee kilometer lange zwemtocht, voor het grootste deel door de dorpsgracht, naar het Kulturhus. Eén van de deelnemers is de 30-jarige Ilse Traksel uit Haarlem, die er een lange autorit voor over had om in Giethoorn voor het goede doel te gaan zwemmen.

,,In Haarlem deed ik al meerdere keren mee aan een dergelijk zwemevenement. Maar wilde nu eens elders zwemmen en koos voor Giethoorn. Mijn moeder heeft twee keer leukemie gehad. Mijn oma is er aan overleden. De vader van mijn vriend heeft ook kanker. Die leeft. Het badmutsje dat ik vandaag draag gaat naar hem toe”, zegt de Haarlemse.

Publiek

Ze is onder de indruk van Giethoorn. ,,Er is zoveel enthousiast publiek. Iedereen klapt”. Lianne Fransen (48) uit Tuk heeft flink getraind. Ook zij heeft haar eigen motivatie om mee te doen. ,,Mijn vriend leed twee jaar geleden aan darmkanker. Hij is nu schoon. Mijn schoonvader heeft longkanker. Nu ga ik zwemmen voor een goed doel. Ik vond het best moeilijk om mensen om geld te vragen”. T

Toch haalde Lianne met een bedrag van ruim 2.000 euro het meeste geld binnen. Zij heeft een boodschap: ,,Mensen doe eens lief voor elkaar, denk niet alleen aan jezelf.”

Sfeer

Bestuurslid Boers: ,,De sfeer was super. De zwemtocht en de gondelvaart vormen een mooie combinatie. Zo kun je de zwemmers ook nog wat bieden na hun tocht en staat er veel publiek langs de kant. Het is dan lekker druk in het dorp. En er heerst volop gezelligheid en vertier.”