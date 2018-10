Gifdampen op militaire schietbaan in Havelte

Dit blijkt uit een intern stuk van Defensie.

Eind vorige week ontstond landelijk commotie over de particuliere schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom waar commando's jarenlang in de gifdampen hebben geoefend.

Havelte

Datzelfde probleem blijkt ook te spelen bij de 100 meter lange, nationale militaire schietbaan in Havelte. Daar zijn maatregelen genomen om de giftige dampen te verminderen, de zogenaamde ‘schietbaangassenemissie’.

„De schietbaan in Havelte mag wel worden gebruikt, echter met een restrictie tot een maximum van zes schutters per schietbaan in plaats van twaalf. Voor beide locaties wordt op dit moment een oplossing gezocht. Hoe lang de beperkingen gelden is vooralsnog niet duidelijk”, schrijft generaal-majoor E. Schevenhoven, directeur plannen binnen de defensiestaf.

Volledig scherm Het interne stuk van Defensie over de giftige stoffen in Havelte. © Defensie

Wisselen van instructeur na 400 schoten

De woordvoerster van de kazerne in Havelte zegt: „Er zijn inderdaad restricties opgelegd. We hebben overigens maar zes schietpunten. Uit metingen bleek wel dat de waarden te hoog werden na het afvuren van 450 patronen. Daarom is besloten dat na 450 schoten er moet worden gewisseld van de instructeur op de baan. Niemand mag langer op de baan zijn dan 400 patronen, dus zijn er twee of drie instructeurs per dag aanwezig.”

De baan in Havelte is half open; er zit geen dak op zoals bij gesloten schietbanen. Toch blijkt de gaslucht er onvoldoende weg te kunnen als er veel wordt geschoten. Oefenende schutters zijn doorgaans maar kort op de baan, voor het afronden van een serie schoten, maar instructeurs staan er urenlang. Op de baan in Havelte oefenen militairen van verschillende eenheden, ook bijvoorbeeld van de luchtmobiele brigade.

‘Zwart spul uit de neusgaten’

Veertien commando’s die zeer intensief hebben geoefend op schietbaan Markiezaat - waar te hoge concentraties schietgassen zijn gemeten - eisen een medisch onderzoek. Zij stellen defensie aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade als gevolg van de oefeningen. Al sinds juli 2015 lag er een dringend advies niet meer te schieten op de rokerige vaan in Bergen op Zoom.

Volgens de commando’s kwam er „dagenlang zwart spul uit de neusgaten” als de speciale eenheid had geoefend op de afgekeurde baan in bergen op Zoom.

Ontwerpen schietbanen ligt stil

Uit het interne stuk blijkt dat de rookgassen die vrijkomen bij schietoefeningen defensie voor problemen stelt bij het ontwerp van nieuwe, speciale schietfaciliteiten. Die plannen bevinden zich in de ontwerpfase, aldus de generaal-majoor, maar „we kunnen niet verder met de ontwerpen, omdat er onduidelijkheid bestaat over de optredende concentraties schietbaangassen en de daarvoor benodigde technische maatregelen”.

Op gesloten schietbanen wordt de lucht weggezogen, zodat de schutters niet permanent in de rook staan. Defensie heeft onderzoek laten doen naar de giftige dampen en daaruit bleek dat de concentraties te hoog waren op de gehuurde particuliere schietbaan Markiezaat én de 100 meter schietbaan in Havelte. Het onderzoek of de blootstelling aan schietbaangassen de norm overschrijft is uitgevoerd door het Coördinatiecentrum Expertise Arbo en Gezondheid (CEAG).

Volgens de woordvoerster van de kazerne in Havelte zijn er bij de medische dienst geen gevallen bekend van militairen die zeggen ziek te zijn geworden door de dampen op de schietbaan.