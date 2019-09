Glasvezel voor Scheerwolde, Kuinre en Sint Jansklooster, nu de rest van het buitengebied in Steenwijkerland nog

Gemeente­werf in Genemuiden omgetoverd tot concert­zaal om klassieke muziek hip te maken

12:00 Is het te vergelijken met André Rieu of Night of the Proms? De organisatie van Klassiek in de Mix in Genemuiden krijgt veel vragen hoe het concert er vanavond uitziet. In de uitverkochte, tot concertzaal omgebouwde gemeentewerf spelen pianist Jan Vayne en violist Adriaan Stoet met een deejay en ander lokaal muzikaal talent een mix van muziekstijlen.