Glasvezelambassadeurs in oktober op pad in de Kop

Voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland gaan burgemeester en wethouders een convenant aan met Rendo Buitenaf BV. Dit is een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Rendo BV en het Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund.

Wethouder Wim Brus ondertekent dit convenant over de aanleg van glasvezel en het toezicht op de werkzaamheden namens Steenwijkerland op 25 september. Diezelfde dag zetten ook vertegenwoordigers van Zwartewaterland, Staphorst, Kampen en Zwolle hun handtekening.

Belangrijke fase

,,Na de ondertekening staat de weg open voor vraagbundeling", aldus Brus. ,,Inwoners van het buitengebied wordt gevraagd zich aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. En dat is een heel belangrijke fase in het project." Wil Rendo Buitenaf daadwerkelijk glasvezel aanleggen, dan moet minstens de helft van het aantal adressen in het buitengebied een aansluiting willen.

Vraagbundeling

Brus vervolgt: ,,Voor die vraagbundeling vragen we de hulp van betrokken en gemotiveerde inwoners. Inwoners die het belang zien van de aanleg van glasvezel en bekend zijn met hun gebied." Aan deze 'ambassadeurs' de vraagbundeling tot een succes te maken. ,,Als de vraagbundeling positief uitpakt, dus meer dan 50 procent, wordt begin 2018 gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Steenwijkerland."

Rendo Buitenaf houdt woensdag 20 september een bijeenkomst voor de 'glasvezelambassadeurs', zodat ze in oktober kunnen beginnen met de vraagbundeling. De informatiebijeenkomst is in het gemeentehuis van Zwartewaterland aan de Telvorenstraat in Hasselt en begint om 20.00 uur.

Hannie van der Nat van BB Now ('Breedband Noordwest-Overijssel, we hebben de 'w' en de 'o' omgedraaid, dat klinkt lekkerder') is één van de Steenwijkerlandse ambassadeurs, die naar Hasselt afreizen. Van der Nat maakt zich al twee jaar sterk voor glasvezel in haar gemeente. ,,Dit is de toekomst. Ik heb momenteel 1 of 2 MB, een postduif is sneller."