Glazen Dorpshuis Steenwijkerland levert zesduizend euro op

Pandeige­naar in Meppel zoekt caravanbe­zit­ters nadat huurder spoorloos verdwijnt

7:00 Een loods met zo'n 150 caravans, auto's en bootjes, maar geen idee van wie ze zijn. Ondernemer Maarten van Meerwijk wil in Meppel de eigenaren opsporen. De huurder van zijn loods, Piet Haverhoek, is namelijk spoorloos verdwenen, maar zonder contactgegevens van de voertuigbezitters achter te laten. En dat is volgens Van Meerwijk niet het enige wat mis is.