Goed nieuws voor Sint Jansklooster: inwoner koopt pand en daarmee is bibliotheekwerk behouden voor de toekomst

Poll Gemeenten in Oost-Nederland gooien thermo­staat omlaag: ‘Dikke sjaal in mijn kantoor’

Meerdere gemeenten in deze regio verlagen de temperatuur in hun gemeente- of stadhuis en andere gebouwen om energie te besparen. Dat blijkt uit een rondgang van de Stentor. Met de maatregel willen gemeenten het goede voorbeeld geven. En dus kan het zijn dat het voor ambtenaren en bezoekers kouder aanvoelt dan ze gewend zijn. ,,We vragen ieders begrip hierin.”

6:00