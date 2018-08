Gondelvaart Giethoorn op lijst van Immaterieel Erfgoed, maar waar blijven de deelnemers?

Donderdag, twee dagen voor het evenement, worden de handtekeningen officieel gezet. Een heugelijk moment, maar er zijn ook zorgen in het Venetië van het Noorden. Het aantal deelnemende gondels neemt af. Om de gondelvaart in stand te houden, zullen zich nieuwe gondelbouwers moeten aandienen, geeft voorzitter Arend Nijland aan.

Quote We hebben juist actieve bouwers nodig. Je moet hier zeker een avond per week aan willen besteden Roel Boer

Hij laat weten dat het aantal hoofdgondels afneemt. ,,Voor zaterdag hebben we met moeite acht deelnemers bij elkaar gekregen.” Maar Nijland houdt vertrouwen in de toekomst. ,,Dit jaar hebben we ook zes kleinere jeugdgondels en er zijn zeven orkest- en koorgondels. Al met al is het zaterdagavond toch nog weer een hele optocht door de gracht. Maar ik hoop volgend jaar zeker op meer deelnemers. We werken eraan”, stelt hij.

Aanmoediging

De vermelding op de lijst Immaterieel Erfgoed is volgens Nijland ‘een mooie aanmoediging’. ,,Het betekent niet dat er extra geld komt, maar hopelijk wel meer aandacht en waardering voor alle vrijwilligers. Het is een feest voor een breed publiek en het versterkt ons dorpsgevoel.”

Voor de gondelbouwers van de bouwgroep BurenBinnenpad is de aanwijzing goed nieuws, maar gaat het wel om een ‘papieren status’. ,,We hebben juist actieve bouwers nodig”, stelt Roel Boer. ,,Je moet hier zeker een avond per week aan willen besteden.”