Gondelvaart in Dwarsgracht gaat opnieuw niet door

STAPS in Steenwijk kan, als het mag, paarden weer vervoeren naar manege

3 mei Een crowdfundingsactie van de Stichting Aangepast Paardrijden Steenwijk en omgeving (STAPS) is afgelopen maand succesvol verlopen. Binnen een paar weken tijd is 2500 euro opgehaald, waardoor het vervoer van paarden voor mensen met een beperking kan plaatsvinden. De stichting is daar uiteraard blij mee, maar wacht nog wel op versoepelingen rond de coronaregels, zodat de rijlessen ook weer écht kunnen beginnen.