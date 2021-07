Goochelaar Henk zit sinds corona in de WW, maar probeert een nieuwe troefkaart (en leert jou deze truc!)

VIDEOHenk Arnoldus uit Genemuiden leeft van zijn goocheltrucs, maar de illusionist zit vanwege corona al anderhalf jaar in de WW. Voorstellingen, workshops en lezingen vielen nagenoeg weg. Daarom investeerde hij in een studio op zolder voor digitale voorstellingen. ,,Hopelijk gaat het lopen.”

Je bent goochelaar of je bent het niet. Dus opent Henk Arnoldus welhaast automatisch zijn figuurlijke trukendoos zodra de verslaggever plaatsneemt. Of die zijn portemonnee even wil geven, waarna een partner wordt gebeld. Die ‘raadt’ vervolgens hoeveel foto’s in de portefeuille zitten, wat het kaartnummer van zijn pinpas is en de afgerekende prijs van een tankbon. Foutloos natuurlijk, want Arnoldus en partner zijn geen groentjes in het goochelaarsvak.

Geld

Daar kun je goed geld in verdienen, vertelt de Genemuidenaar, die vooral voor bedrijfsbijeenkomsten wordt geboekt. Maar de geldstroom is goeddeels opgedroogd sinds corona zijn intrede deed. Boekingen vielen massaal weg, en dus belandde de goochelaar in de WW. ,,Ik deed in 2019 nog een klus in Monaco”, zegt Arnoldus. ,,Ik zat met mijn vrouw in Spanje toen corona begon. Eenmaal thuis heb ik een half jaar geen kaart aangeraakt en geen boek gelezen.’’

,,Ik mis het theater, het optreden, enorm. Was ook bang dat ik het niet meer kon. Af en toe doe ik vrijwillig klussen, omdat ik het leuk vind. En als er een boeking binnenkomt, schrijf ik dat bij wijze van spreken niet eens meer op, omdat-ie toch terug wordt teruggetrokken.”

Op zijn zolderkamer geeft Henk online optredens en oefent hij wat trucs. Goochelaar Henk Arnoldus leeft van trucjes, maar zit door corona al flinke tijd in de ww.

Zolder

Arnoldus (66) verlegde zijn koers, ook een goochelaar moet fit en vernieuwend blijven. Die nieuwe koers staat uitgestald op zolder, waar hij een soort tv-studio heeft gecreëerd om online voorstellingen te maken. ,,Ik hoop dat dit gaat lopen, want we zijn er met corona nog lang niet”, is zijn overtuiging.

Lastig is het wel, mensen hebben na een hele dag Zoom niet altijd zin in nog meer Zoom, zegt Arnoldus. ,,In een livemeeting kun je niet knippen plakken, maar biedt wel mogelijkheden om een nieuw repertoire te maken. Daar ben ik dan ook heel druk mee bezig geweest de afgelopen periode, en het is nu op het gewenste niveau. Al houd ik er geen extra geld aan over.”

Onderwijs

,,De psychologie om mensen te beïnvloeden interesseert mij mateloos”, zegt Arnoldus. Dat heeft hij overgehouden aan het onderwijs. Hij stond als leerkracht bijna twintig jaar voor de klas op een basisschool in zijn woonplaats. ,,Ik goochel overigens bijna niet in deze omgeving, de cultuur is er niet naar, daarom ben ik hier niet zo bekend”, verwijst hij naar de christelijke achtergrond.

Hij is gespecialiseerd in manipulatie, ‘Mindfuck-achtige dingen’, vertelt hij. ,,Maar ik doe het live, een groot verschil met televisie. Drie kwart van wat je daar ziet, kan niet live worden gedaan. Al heb ik veel respect voor wat die jongens kunnen. De concurrentie is alleen maar groter geworden. Ik haal de innovatie uit mezelf, verzin elke dag nieuwe dingen. Op internet staan alleen dingen die al bestaan.”

Hypnose

Naast het goochelen voert Arnoldus een praktijk voor hypnose. ,,Dat probeer ik uit de hoek van de alternatieve geneeskunde te halen. Maar ik ben geen psycholoog of GZ-geregistreerd. Was ik al mee bezig voor corona. Maar de verdiensten zijn onvergelijkbaar in verhouding tot het goochelen. Daar valt niet tegenop te werken. Ondanks het ouder worden ga ik me niet beperken tot lichamelijk lichtere trucs. Ik maak het eerder zwaarder, zou ik zeggen. Pensioen? Met goochelaarspensioen gaan bestaat niet, moet er niet aan denken, dit is mijn passie. Iedere keer weer nieuwe uitdagingen en ontdekkingen.”

Prijzen Naast het opluisteren van bedrijfsfeesten, doet Arnoldus aan straattheater en leert hij hoe zakkenrollers te werk gaan, een bezigheid waar hij zelf ook bedreven in is, maar niet praktiseert, bezweert hij. Als zijn alter ego, Roderick Waterpas, werd hij verkozen tot meest humoristische en originele goochelact, en won hij nationale en internationale prijzen. Zo won hij de eerste prijs bij de Nederlandse kampioenschappen voor de ‘poëtische uitstraling en bijzonder komische presentatie’. Een eerste prijs was er ook bij de Master of Magic 2000.