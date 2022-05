‘Gouden’ echtpaar gunt Hasselt bankje in buitengebied: ‘Sinds corona hier veel wandelaars’

‘Camping Streukel’ zeggen ze gekscherend als ze op het eigen terras voor de eigen woning zitten. Fraai gelegen in het groen, waarbij ze het uitzicht er gratis bij krijgen. Zoiets moet je vooral niet voor jezelf houden, bedacht het echtpaar, dat elkaar afgelopen donderdag op de kop af 50 jaar geleden, het jawoord gaf. ,,Toen was het overigens vergelijkbaar weer”, zegt de 75-jarige Jan.

Het idee voor een publiek bankje deden ze min of meer op tijdens één van hun vele wandelingen, in dit geval het Staphorster bos. ,,Daar zagen we een bankje staan. Vooral sinds corona komen hier veel wandelaars langs, daarom leek ons dit een gepast cadeautje voor de gemeenschap.” Terwijl het echtpaar geduldig wacht op aanwijzingen van de fotograaf, feliciteert een passant ze met hun gouden jubileum.

Volledig scherm Het echtpaar Kijk in de Vegte uit Hasselt is 50 jaar getrouwd en schenkt voor deze gelegenheid een bankje aan de gemeenschap. © Pedro Sluiter Foto

Burgemeester Eddy Bilder onthulde het rustpunt door hun naambordje erop te schroeven. ,,Dit had hij nog niet eerder meegemaakt”, lacht Jan. ,,Het plaatje zat een beetje scheef, hebben we later recht laten zetten.” De 73-jarige Fenny woont al haar hele leven op deze plek, werd zelfs geboren in de voormalige boerderij van haar ouders. ,,Het bankje staat op land van mijn vader.”

Bouwbedrijf

Jan deed zelf de verbouwing, het echtpaar Kijk in de Vegte is bekend van het gelijknamige bouwbedrijf in Streukel (nu gerund door hun zoon), een buurtschap dat in een ver verleden onder Zwolle Kerspel viel. Jan: ,,Daar heb ik toen een half vrij voor genomen.” Fenny: ,,Van de stal is een woning gemaakt (een gebinte met paardenhoofdstel midden in de kamer herinnert daaraan, ps). Mijn moeder heeft nog in het voorhuis gewoond, dat is later in andere handen overgegaan.”

We vieren in het jaar dat Jan 75 jaar is geworden, ook het 75-jarig bestaan van het familiebedrijf. Een jaar vol jubilea dus. De aanwezigheid van mijn familie op deze plek gaat trouwens terug tot 1825, ik heb de originele koopakte nog.” Ook Jan woont hier inmiddels een halve eeuw. ,,Met de auto ben je vanaf hier met een kwartier in de binnenstad van Zwolle. En lang geleden was Olympia’28 vlak bij dit huis gevestigd, daar kon ik lopend heen.":

Volledig scherm Het naamplaatje dat door burgemeester Bilder erop is geschroefd. © Pedro Sluiter Foto

Druk

Een nichtje uit Genemuiden fietst langs. ,,Ik wilde even bij ze op de koffie gaan. Dit is een veelgebruikte route richting Zwolle via de stenen dijk.” Jan: ,,Ik ben er niet bang voor dat er geen gebruik van wordt gemaakt.” Het bankje staat nabij kruispunt Zandvoortweg en Dr. Van der Vechtlaan, met uitzicht op Hasselt. ,,Aan de andere kant van de weg liggen leidingen, daarom is voor dit gezichtspunt gekozen. We hebben dit in samenspraak met de gemeente gedaan, al heb je geen vergunning nodig. Het gaat om recyclebaar, onderhoudsvrij materiaal.”

Het feest vieren ze in juni, bij De Herderin. ,,Zouden we zaterdag hebben, maar de verbouwing heeft daar vertraging opgelopen”, aldus Jan. Het echtpaar ontving de wereld aan kaarten. ,,Zelfs van wie we het niet verwacht.” Tot slot, zo lang samen, wat is het geheim? ,,Gewoon doorgaan”, zegt Fenny nuchter. ,,Het hoeven niet altijd hoge pieken en diepe dalen te zijn. Doe je gewoon, dan doe je al gek genoeg.”