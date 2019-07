Grasbaanrace Staphorst legt accent op zijspanklasse

Toprijders

Wat betreft deelnemers in de soloklassen moest de organisatie door de zure appel heen bijten. Het bleek niet mee te vallen om veel toprijders naar Staphorst te halen, omdat zaterdag een internationale grasbaanrace in het Duitse Werlte is waar meer geld is te verdienen. ,,We moeten er ieder jaar op tijd bij zijn om toprijders te contracteren. Dat is echt geen appeltje-eitje. In het voorjaar beginnen we daar al mee. Gelukkig hebben we ondanks de concurrentie van Duitsland toch een aantal toppers, zoals de Engelsen Richard Hall en Paul Hurry. Het publiek komt nu eenmaal voor namen. En met William Matthijssen in de zijspan hebben we die zeker", zegt Peter de Witte van de grasbaancommissie.