Gratis je bandenspanning testen in Steenwijk: ‘Met kleine dingen kun je ook bijdragen aan het milieu’

Video Tina en Albert Jan wonen al bijna 50 jaar in tramstati­on Vollenhove: ‘Wc-af­voer was met papier afgesloten’

17 augustus Op stations stoppen de treinen en beginnen de verhalen. Bij die vrouw hangend om de nek van haar geliefde. Bij die twee jongens en die nonchalante boks. Maar wat als het station geen station meer is? Wat als er iemand woont, er een sportschool zit, een café huist? Wat is dan het verhaal? Ronald Kamps reist in deze zomerrubriek langs onze vergeten stationnetjes om dát te achterhalen. Vandaag: Vollenhove.