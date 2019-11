Groene Wens Boot vaart vaker uit met aan boord mensen met een beperking

Vanuit thuishaven Ossenzijl heeft de Groene Wens Boot dit jaar opnieuw meer vaartochten gemaakt dan in de voorgaande jaren. Penningmeester Roel Huls uit Zwartsluis meldt een toename van zeven dagtochten, van 77 in 2018 naar 85 dit jaar.

De Groene Wens Boot is een rondvaartboot voor mensen met een beperking en hun gezinsleden of vrienden. ,,De stijging in het aantal boekingen zet zich nog steeds door’’, aldus een tevreden Huls tijdens een vrijwilligersbijeenkomst in Blokzijl. De boekingen voor een dagtocht komen vooral uit Drenthe, Overijssel en Gelderland. ,,Maar we hadden ook gasten aan boord uit Rotterdam, Lelystad en Amsterdam’’, laat Huls weten, daarmee aangeven dat de Groene Wens Boot ook landelijk steeds meer bekendheid krijgt.

De elektrisch aangedreven boot biedt plaats aan tien gasten, waaronder maximaal twee rolstoelgebuikers of een rolbed en is daarvoor speciaal aangepast. De boot vaart vanuit Ossenzijl over de wateren in de Kop van Overijssel, niet volgens een vaste route, maar langs een door de gasten aan boord zelf samen te stellen traject. Dankzij giften, donaties en de inzet van vrijwilligers kost een dag varen met de Groene Wens Boot 150 euro. De noodzakelijke financiële ondersteuning voor het beheer en onderhoud kwam volgens penningmeester Roel Huls dit jaar van onder meer ING, de Protestantse diaconie Wanneperveen en Rotary Club Joure.

